وزير التعليم السعودي: استمرار التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الدراسي

أعلن وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ عن استمرار الدراسة "عن بعد" إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: " تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس⁧ كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".

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يذكر أن وزير التعليم في السعودية أعلن في وقت سابق آلية العودة للدراسة لعام 1442هـ، بحيث تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة سبعة أسابيع، وعن بُعد أيضاً للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية.