البيئة السعودية تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية حملة "لنجعلها خضراء" والتي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعا للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر - 30 أبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وبيَّنت أن الحملة تستهدف زراعةَ الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، التي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع، فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

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وأفادت "البيئة" أن الحملة تستهدف أيضاً تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في المناطق، وتشجير غابات بمنطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في مواقع مختلفة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي عبر حسابه في تويتر: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .

يذكر أن وزارة "البيئة" وقعت مذكرات التفاهم مع جهات حكومية لزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.