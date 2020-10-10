تدمير مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقبل أيام، أعلن التحالف أنه أحبط "هجوماً إرهابياً وشيكاً" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف أنه اكتشف ودمر زورقاً ملغوماً ومسيراً عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وأشار إلى استمرار تهديد الميليشيا الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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وقبل 10 أيام، استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وفي قرية الباطن بصرواح أيضاً، دمر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

كما أعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.