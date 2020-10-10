366 ألف ريال حصيلة مزاد "نادي الصقور السعودي"

نجح مزاد "نادي الصقور السعودي"، المُقام ضمن "مهرجان الملك عبدالعزيز" في ملهم شمال مدينة الرياض، في رفع شدة المنافسة بين الصقارين، إذ بلغت مبيعات صفقات "الصقور" مساء أمس الجمعة نحو 366 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على بطاقة المزاد الأولى قوية على "فرخ شاهين" للطاروح فلاح سحمان السبيعي، والذي يصل طوله إلى 15 إنشاً وربع ووزنه 970 غراماً. وقد تم طرحه في منطقة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وظفر به ضيف الله الحارثي بقيمة 110 آلاف ريال.

وبقيمة 125 ألف ريال، استحوذ أحمد المطيري على صفقة الصقر الثاني "فرخ شاهين" للطاروح بلقاسم أحمد المقعدي وشركائه، والذي تم طرحه في محافظة القنفذة بالمنطقة الغربية. ويبلغ وزنه 945 غراماً، وطوله 15 إنشاً وعرضه 15 إنشاً وربع.

بعدها جاء الدور على الصقر الثالث "فرخ شاهين" للطاروح منصور عوض العنزي، بطول 15 إنشاً وعرض 15 إنشاً ونصف الإنش، وبوزن 910 غراماً. وتم طرحه في منطقة الدبدبة، وحظي به ضيف الله الحارثي بمبلغ 75 ألف ريال.

وظفر خالد الخالدي في ختام مزاد "نادي الصقور السعودي" بـ"شاهين قرناس" بقيمة 56 ألف ريال، للطاروح نواف عتيق الحربي، وقد تم طرحه ببلدة الرايس الساحلية الواقعة ضمن نطاق منطقة المدينة المنورة، وهو بطول 15 إنشاً وعرضه 15 إنشاً وربع، ووزنه 960 غراماً.

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ويشهد مزاد الصقور تنافساً تصاعدياً. يذكر أن القيمة الأعلى في اليوم الأول كانت 106 آلاف ريال لـ"شاهين قرناس" وهو من نصيب الأمير عبدالله بن سلطان بن عبدالله آل سعود. فيما شهد اليوم الثاني صفقة مميزة على صقر "فرخ شاهين" للطاروح سليمان حمدان المحمادي، إذ بلغت قيمته 155 ألف ريال، ذهبت للصقّار محمد البلوي، وهو السعر الأعلى قيمة حتى الآن في المزاد.

ويهدف مزاد "نادي الصقور السعودي" الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها داخل السعودية، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها.

وحقق مزاد الصقور الأول من نوعه على مستوى السعودية، نتائج لافتة على صعيد أسعار الصفقات، إذ تجاوزت سقف مبيعاته في الأيام التشغيلية الثلاث 900 ألف ريال، مع توقع تصاعدها خلال أيام المزاد المقبلة.