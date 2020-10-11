الرياض وباكو تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً الأحد من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي جديد التطورات بين يريفان وباكو، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون هوفهانيسيان على تويتر الأحد، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تشن هجمات في الاتجاه الجنوبي باستخدام المدرعات والصواريخ في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أضافت هوفهانيسيان أن وحدات الجيش الأرميني تصدت لهجمات أذربيجان وأسقطت طائرة مسيّرة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت حثت في سبتمبر الماضي أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، معربة عن قلقها من تطور الأوضاع.

إلى ذلك دعت لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن.