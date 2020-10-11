عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات كورونا منذ أبريل

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

سجلت السعودية، اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل الماضي عند 323 إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 339267.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء 593 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325330 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5043 حالة.

كان وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن استمرار الدراسة "عن بعد" إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس⁧ كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".

كلمات دالّة

#كورونا, #السعودية
إقرأ أيضاً السعودية.. هكذا أنقذ حارس مدرسة بنات من كارثة! السعودية.. هكذا أنقذ حارس مدرسة بنات من كارثة! 10:44 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة