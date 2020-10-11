السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات كورونا منذ أبريل

سجلت السعودية، اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل الماضي عند 323 إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 339267.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (323) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (593) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,330) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lCpT8964F9 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 11, 2020

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء 593 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325330 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5043 حالة.

كان وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن استمرار الدراسة "عن بعد" إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس⁧ كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".