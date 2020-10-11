مركز الملك سلمان يوزع المساعدات لنازحي مأرب والجوف

دشن مركز الملك سلمان بمأرب، الأحد، توزيع المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين حديثاً من مناطق الاشتباكات ضمن مشروع تأمين وتوزيع مساعدات غذائية وإيوائية ومواد غير غذائية، شملت 1584 سلة غذائية.

وأثناء التدشين، أعلن مدير مكتب مركز الملك سلمان بمأرب، عبدالرحمن الصيعري، أن "هذا التدخل جاء تلبية للنداء الإنساني الذي وجهته السلطات المحلية بمحافظتي مأرب والجوف بعد تزايد أعداد النازحين جراء نزوحهم من مناطق الصراع".

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من جهته قال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف، فهد جار الله، إن "مركز الملك سلمان للإغاثة يعتبر السباق دائماً في العمل الإنساني بمحافظة الجوف".

بدوره، شدد مسؤول إدارة المخيمات بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، خالد الشجني، على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بعد تزايد أعداد النازحين في مأرب، مقدماً شكره لمركز الملك سلمان على تدخلاته لإغاثة النازحين بالمحافظة.

إلى ذلك أوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمأرب، عبدالخالق بن مسلم، أن "هناك أكثر من 9,504 مستفيدين من المواد الغذائية الطارئة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمحافظتي الجوف ومأرب".