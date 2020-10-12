السعودية تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (509) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,839) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VAGqEpG7Wx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 12, 2020

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 339615.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء 509 حالات جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325839 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 5068 حالة.

كان وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن استمرار الدراسة "عن بعد" إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس⁧ كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة".