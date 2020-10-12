المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

قال مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، اليوم الاثنين، إن دعم إيران للميليشيات في المنطقة انتهاك للقرارات الأممية.

وكان المعلمي قال في وقت سابق، إن سياسة إيران قائمة على التهجم وفرض النفوذ على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات "هذه ليست سياسة دولة مسؤولة وإنما نظام خارج عن الأعراف والقوانين الدولية".

كما حذر من أن إيران تدفع ميليشيات الحوثي لنسف جهود المبعوث الأممي لليمن، مؤكدا أنه لا فائدة من الحوار مع إيران وهي تمارس التخريب.

وتدعم إيران ميليشيات موالية لها كحزب الله في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن وغيرها في سوريا.