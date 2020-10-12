انطلاق مجموعة القيم لتوفير حلول ترفع لقادة دول الـ20

بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين، انطلقت مجموعة القيم (V20) والتي تُعنى بالقيم كمحفز أساسي للسلوك، لأول مرة كمجموعة غير رسمية على هامش أعمال مجموعة دول العشرين.

موضوع يهمك في ليبيا، لم يتغير شيء في أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين مازالوا يعانون الأمرين في مراكز الاحتجاز أو خارجها في قبضة... انتهاكات وتعذيب "العمو"..رأس أكبر عصابات الهجرة بليبيا المغرب العربي

وتأتي أهميّة المجموعة، لما للقيم من أثر عميق يُمكّن من التحول المستدام ورفع جودة الحياة، حيث يسهم التعاطي مع المشكلات العالمية من منظور القيم في معالجة جذور وأسباب التحديات بدلاً من ظواهرها.



وقد شكلت المجموعة ثلاث فرق عمل تضمنت: فريق "القيم العالمية" الذي يعمل على مساهمة القيم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وفريق "القيم في القيادة" الذي يعمل على تحسين المخرجات التنظيمية، وفريق "القيم لجودة الحياة" الذي يركز على كيفية تعزيز الرفاه على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن المنتظر أن تعمل الفرق جميعها على التشاور، وإجراء البحوث، ووضع ملخصات السياسات، وتقديم النتائج التي توصلت إليها في قمة مجموعة تواصل القيم (V20) السنوية، التي ستعقد خلال يومي 9-10 من شهر نوفمبر القادم.



هذا كما تعمل المجموعة على إطلاق حملة عالمية للمشاركة المجتمعية، بدءًا من 15 أكتوبر المقبل، والذي يوافق يوم القيم العالمي، وتهدف إلى تشجيع الأفراد في كل أنحاء العالم على مشاركة الأفكار المجدية لتعزيز القيم في حياتهم الفردية ومجتمعاتهم ودولهم والعالم أجمع، وستُتاح الأفكار التي جُمعت حول القيم العملية للعامة على منصة لتبادل المعرفة.



وحول ذلك أوضحت ديمة آل الشيخ، رئيس مجموعة تواصل القيم (V20) والمدير التنفيذي لمسك القيم قائلة: "تماشيًا مع مبادئ التعاون الدولي لمجموعة العشرين التي تحتفي بالاختلافات العالمية، وسد الفجوة الناتجة عنها سعيًا لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، يسعدنا إطلاق مجموعة تواصل القيم غير الرسمية (V20) خلال العام الذي تترأس فيه المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين. وستعكس المجموعة الوليدة النهج التعاوني التصاعدي الذي تتبعه مجموعات التواصل الأخرى تحت مظلة مجموعة العشرين لتيسير المناقشات وتقديم التوصيات إلى القادة، ساعين إلى أن يستمر عمل المجموعة خلال الأعوام القادمة بما يضمن الوصول للتأثير المنشود .

من جهته، أوضح ريتشارد باريت، العضو المنتدب لأكاديمية باريت للنهوض بالقيم الإنسانية ومؤسس مركز باريت للقيم، قائلًا: "يسعدنا في مركز باريت للقيم أن نشارك في مجموعة تواصل القيم (V20)، لأن ما نقوم به في المركز يُثري الفراغ المعرفي في فهم كيفية ضمان توجيه القيم للسياسات العامة. ولهذا السبب طورت مجموعة تواصل القيم (V20) آليات فعّالة لإشراك أكبر عدد ممكن من الخبراء والمنظمات من خلال تكوين ثلاثة فرق عمل ومجتمع من المتخصصين. وستحصر الحملة لمجموعة تواصل القيم (V20) أفضل الممارسات المتعلقة بالأفكار المجدية على أرض الواقع في السياسات ومختلف الأنشطة التي تتمحور حول القيم، كما ستساعد المجموعة في اكتشاف القيم العملية واستعراضها والمساعدة في تحقيقها".

كما ستسهم كل من الشبكة، وحملة المشاركة المجتمعية، وجهود فرق العمل في إصدار البيان الختامي لمجموعة تواصل القيم (V20) هذا العام، مما يشكل خطوة سباقة لهذه المجموعة الناشئة.