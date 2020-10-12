صور مذهلة لمواقع أثرية بين أحضان الجبال في السعودية

صعد 20 سعودياً عددا من الجبال شمال السعودية، بهدف إبراز جماليات المناطق الجبلية سياحياً والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية التي تختزنها تلك الجبال.

وأطلقت المجموعة وسماً على منصات التواصل #رحلة_الشيبان، ليجد تفاعلاً واسعاً من المهتمين والمختصين، لاسيما أن جميع رحلاتهم توثق بالعديد من الصور الجمالية ومقاطع الفيديو المميزة.

رجا المرواني أحد أعضاء المجموعة يقول: "نحن 20 شخصاً من أعضاء غروب يحمل مسمى الشيبان، وقمنا بجولة في شمال السعودية لإبراز سياحتنا الداخلية، وما تحتضنه بلادنا من مواقع تاريخية وأثرية، في الوقت الذي نجد في الأمر ترفيها عن أنفسنا مع الأجواء الجميلة".

وأضاف: "نحن ومنذ عامين نقوم برحلات سياحية حول العديد من المناطق السعودية، ونبث رحلاتنا عبر وسم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحمل مسمى #رحلة_الشيبان".

وقال خالد الجهني أحد المشاركين في الرحلة: "قمنا مؤخراً برحلة إلى جبال رال والهوية بالعلا، وكذلك الغراميل وجبال محجة ووادي روافه وشقري تبوك وقلعة المعظم وغيرها من المواقع، وجميع أعضاء المجموعة في الرحلة تجاوزت أعمارنا الخمسين عاماً، وصعدنا عدداً من الجبال للوقوف على تاريخية ومعرفة المعلومات عنه، وكذلك لما في هذا الأمر من زيادة لياقة ورياضة للجسم".

وأضاف: "يحتوي عدد من جبال شمال السعودية على نقوش تاريخية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كما أنها غنية بالآثار الإسلامية، ولها أهمية ومكانة تاريخية، وهو ما دفعنا للتعرف على هذا المواقع عن قرب ومشاهدتها بالعين المجرة، ودائما ما نركز على زيارة المواقع غير المعروفة والأخاديد والكهوف والمغارات، وعدد من المواقع التاريخية في السعودية".