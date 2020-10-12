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هذا هو موعد زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي

المصدر: العربية.نت - حامد القرشي
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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ستكون بداية من يوم الأحد القادم.

وتتابع وكالة شؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية الخطط المعدة لتنظيم الدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

وأبان المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، أن مواعيد الزيارة ودخول الروضة الشريفة تكون حسب المواعيد المحددة في تطبيق "اعتمرنا" فقط، والتي يراعى فيها ما لا يتجاوز 75% من الطاقة التشغيلية للروضة الشريفة، وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الزائرين.

والروضة الشريفة هي المكان الواقع بين بيت النبي الكريم، وهو بيت عائشة رضي الله عنها وبين المنبر الشريف.

وحدود الروضة الشريفة من الشرق دار عائشة، ومن الغرب المنبر الشريف، ومن الجنوب القبلة، ومن الشمال الخط الموازي لنهاية بيت عائشة، وتقدر مساحة الروضة بـ(330م2)، (حيث يبلغ طول الروضة 22م وعرضها 15م).

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