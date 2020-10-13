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الحوار الاستراتيجي السعودي-الأميركي ينطلق غدا بواشنطن

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة
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ينطلق غداً الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.

وسيترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.

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وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#أميركا, #السعودية
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