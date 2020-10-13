الحوار الاستراتيجي السعودي-الأميركي ينطلق غدا بواشنطن

ينطلق غداً الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.
وسيترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.
موضوع يهمك
?
وجهت قيادات المعارضة التركية، انتقادات للرئيس، رجب طيب أردوغان، وسياسات حكومته الاقتصادية، مع تراجع سعر صرف الليرة...
قيادات المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتطالبه بالتقشف
العرب و العالم
وجهت قيادات المعارضة التركية، انتقادات للرئيس، رجب طيب أردوغان، وسياسات حكومته الاقتصادية، مع تراجع سعر صرف الليرة...
وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.