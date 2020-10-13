فنانة سعودية ترسم على السيارات التالفة في ميادين جدة

سجلت رسامة تجريدية سعودية، أول سيدة تقوم بأعمال فنية في الشوارع، العديد من المبادرات والأفكار والتي كان آخرها الرسم على السيارات القديمة والتالفة في مدينة جدة، لتتحول إلى مشاهد جمالية في الشوارع والميادين.

الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ظهرت لوحاتها في سيارة porsche911 وعرضت في متحف اللوفر بفرنسا، لتدخل العالمية في الفن التجريدي بالرسم على السيارات وعبر استخدام نفس الأصباغ التي يتم استخدامها لصبغ السيارات في الورش.

وقررت الفنانة خلال هذا العام تقديم أعمال جمالية في الرسم على السيارات القديمة في الشوارع، بعد أن نسقت مع أمانة جدة، وقالت في حديثها إلى "العربية.نت" إن "قصة رغبتي في الرسم على السيارات القديمة، جاءت بعد مشوار طويل قدمتُ فيها أعمالي على مستوى العالم، وبدأتُ في عام 2013، وخلال سيري في شارع التحلية بجدة، تحمست لفكرة الرسم على السيارات القديمة والتالفة، وانطلقت بمبادرتي "رسم وطن" وحققت طموحي، والذي رافقه ترحيب واسع من المهتمين على مستوى العالم".

وأضافت: "انتهيت من الرسم على سيارتين وقارب صغير لوضعها في ميادين جدة، تعبيراً عن حبي لهذا الوطن الغالي، وكما أخطط حالياً على تدريب الفنانين والهواة على هذا النوع من الفن، وشاركت مؤخراً في استعدادات المملكة للاحتفالات باليوم الوطني الـ90، وأطلقت أمانة محافظة جدة تحت شعار "رسم وطن" للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة، وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة وميادين جدة الرئيسية، وتهدف المبادرة إلى استثمار الأدوات القديمة، التي تستغنى عنها المجتمعات، بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية، وستشمل في مرحلتها الثانية كافة المدن السعودية، قبل أن تنطلق للعالمية بتصدير هذه الأعمال الفنية إلى الخارج، وإيصال الفن السعودي لكل أرجاء العالم".

وشددت الفنانة شاليمار على أنها أرادت أن تحقق معادلة الفن في مواجهة القبح، ووضعها في الميادين بدلاً من الجداريات، وتجاوبا مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنشر لوحات الفن السعودي في الميادين وفي المواقع الحكومية.

وأضافت: "أسعى إلى تحقيق حلمي في نشر الفن السعودي على السيارات القديمة، بمبادرة مجانية، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لوطني، فمنذ طفولتي وأنا عاشقة للفن بدعم والدتي، وكنت أرسم تجريدي وسيرالي منذ أن كان عمري 13".

يذكر أن من أهم وأشهر أعمال شاليمار سيارة porsche911 المزخرفة والمصممة حسب الطلب وسيارة سباقات الفورمولا واحد المعروفة باسم La Torq، وقد تم عرض سيارة porsche911 في معرض باريس للسيارات، وشاهدها أكثر من ميلون شخص، وتم عرض La Torq في مناكل، وفي عام 2017 تم عرضها في فندق Negresco في نيس بفرنسا، وعُرضت السيارتان في متحف اللوفر في باريس في معرض الفن المتحرك(Moving art). وصممت الفنانة أيضا Ferrari360 و Minicooper و yamaha Tricity، وإحدى لوحاتها حاليا معروضة في جامعة أكسفورد.

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كما قامت برسم أغلى سيارة في العالم (باجانى زوندا) في إيطاليا، وتوجد حالياً في معرض باجانى وتوصف بأنها السيارة الأغلى والأشهر عالمياً، والتي يقدر سعرها 3.5 مليون دولار، كما شاركت في معرض who's next المقام في أحد أشهر المنشآت الفنية في باريس (بورت دي فرساي) والذي يمثل وجهة لجميع المهتمين بعالم الوضع وفنونها، وضم المعرض 700 ماركة من كبار الماركات العالمية.

وفي عام 2000، تم وضع شاليمار شربتلي في قائمة أكثر شخصية مؤثرة في الفن والثقافة في جدة، كما شاركت في مسابقة (صالون خريف الفرنسي) بمشاركة 36 دولة و500 فنان عالمي وفازت بالمسابقة لتصبح أول فنانة عربية تفعل ذلك. وفي عام 2016 تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لدورها في التطوع والمساهمة في الثقافة السعودية. وفي نوفمبر 2016 كانت أحد مقدمي جوائز رابطة الصحافيين الأجانب في لندن، إنجلترا.