السعودية: 474 إصابة جديدة بكورونا و500 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة و500 حالة تعافٍ.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه... تدمير صاروخ باليستي حوثي مجهّز للإطلاق باتجاه السعودية اليمن

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 326,339 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5087.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 340089 حالة، منها 8663 حالة نشطة، بينها 839 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ7 ملايين و100 ألف فحص، حيث تم إجراء أكثر من 49 ألف فحص في الـ24 ساعة الماضية.