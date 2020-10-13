هكذا وثق سعودي لحظة عبور القمر وراء برج المملكة

بين أوقات تصوير الغروب والشروق، واختلاف الإضاءة، تشكلت هوية مصور سعودي في تقديم لوحات فوتوغرافية، بدأها بشغف التصوير عام 2007، بعد أن قامت زوجته بتعليمه أسس التصوير وإهدائه أول كاميرا احترافية.

المصور الضوئي "فيصل فهد بن زرعه" تحدث مع "العربية.نت" بقوله: "تخصصت في تصوير المدن والطبيعة، وحصلت على عدة شهادات وجوائز، عبر حزمة من الأعمال التي حازت على استحسان الكثير، وأحدثت صدى واسعا في المجتمع، ومن أبرزها صور العلم السعودي، التقلبات الجوية وصور القمر، وأطمح بوصول صوري عالمياً، وتشريف السعودية دوليا في معارض الفنون".

وشدد بن زرعه على أن الجمال موجود في كل مكان حولنا، ويستطيع أي مصور إبرازه بشكل إيجابي مع ضرورة اختيار الوقت والزاوية المناسبة، فأنا أعشق المواقع ذات الجاذبية والمميز منها واحة الأحساء، ومنطقة تبوك كالديسة والبحر الأحمر، ومنطقة حائل ومنطقة عسير، كما أني وبعد عام من المحاولات المستمرة والمضنية، تمكنت من الفوز بهذه اللحظات الرائعة التي يتباهى فيها القمر بهيئة "البدر" المكتمل؛ إذ ترصد هذه الصورة المركبة من 7 صور لحظة عبور القمر وراء "برج المملكة" في الرياض.