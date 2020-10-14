ما حقيقة وفاة المذيع السعودي "محمد صبيحي"؟

راج على منصات التواصل إشاعة وفاة المذيع السعودي الشهير "محمد صبيحي"، والذي نفاه عبر اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أكد استيائه من التغريدات التي نشرت شائعة وفاته.

وقال: "أنا بصحة وعافيه، فيجب على الجميع التثبت من المعلومات قبل نشرها، وأنا سعيد على تذكّر الناس وتداول أعمالي الصوتية، وأبرزها صوت دعاء السفر في طيران الخطوط السعودية".

الصبيحي هو أول مذيع يفتتح البث في محطة تلفزيون جدة، ويُعد من الإعلاميين البارزين في كل من الإعلام المسموع والمرئي في السعودية، ومستشارًا في منظمة اتحاد الإذاعات الإسلامية، والأمين العام السابق للمنظمة، وهو الملحق الإعلامي السعودي في بريطانيا سابقًا، وأول مدير لإذاعة أم بي سي إبان نشأتها في لندن، والمدير العام السابق لتلفزيون جدة، ويعد من أقدم المذيعين السعوديين.