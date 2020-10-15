الأعلى سعراً بالتاريخ.. فرخ شاهين بمزاد الصقور

تصدر مزاد نادي الصقور السعودي حديث الصقارين والمهتمين بهذا المجال، بعد أن حقق في اليوم الخامس من المزاد مبيعات بلغت نحو مليون ريال، منها 650 ألف ريال لصقر شاهين فرخ، قادم من ظهرة حفر الباطن، في صفقة قياسية وصفت بالأعلى تاريخياً لشاهين فرخ، والأعلى حتى الآن في مزاد النادي، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

ويؤكد الصقار صالح المطيري، المشتري للصقر الأغلى، أنه توجه باكراً لموقع المزاد على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم، شمال مدينة الرياض، بعد أن تأكد من مواصفات الصقر، وخطط لشرائه، حيث يُعد "الشاهين فرخ" الذي عرض الأربعاء، أعلى صفقة يحققها المطيري طيلة فترة عمله في عالم الصقور، على مدى أكثر من 25 سنة، بعد أن بقي محتفظاً في ذاكرته بأعلى صفقة حققها قبل أعوام بـ 600 ألف ريال، مقدراً حجم تجارته من الصقور سنوياً من 3 إلى 4 ملايين ريال.

وكشف المطيري أن هوايته وولعه بالصقور بدأ منذ الصغر، وانتقلت من كونها مجرد هواية إلى تجارة واستثمار مربح، أكسبته الخبرة والدراية والمعرفة، تعرّف فيها على كل أسواق الصقور ومزاداتها، التي يحرص على زيارتها كلها، لكنه يؤكد أن مزاد نادي الصقور كان أفضلها وأكثر تنظيماً، ويمنح مزايا للطاروح والمشتري، مثل شهادة تصدير السفر للطير، ودعم الصقارين (الطواريح) من خلال استقبالهم وتأمين السكن والنقل لهم ولصقورهم من مناطقهم إلى موقع المزاد.

ويصنف الصقر الأغلى من النوادر بعد تكامل مواصفاته وصفاته الجمالية، حيث يتسم طوله وعرضه بـ 16 إنشاً، ووزنه 1122 غراماً، وتم صيده قبل يوم واحد من عرضه في المزاد، وذلك أثناء هجرته من مرتفعات آسيا وأوروبا، مروراً بالمملكة فوق ظهرة حفر الباطن، من قبل الطاروح حمدان عوض عبيد الشمري.

إلى ذلك، شهد مزاد نادي الصقور السعودي، مساء أمس الأربعاء، منافسات قوية للظفر بصقورها الخمسة، التي عُرضت على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وبلغت صفقات الصقور الخمس نحو 996 ألف ريال، ووصلت قيمة إحداها لـ650 ألف ريال، وذلك لمواصفاته المميزة وندرته في عالم الصقور ومن نوع "فرخ شاهين"، للطاروح عبدالله نعيس الشمري، الذي تم طرحه في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويصل طوله لـ15 إنشًا وعرضه 15 إنشًا ونصف، ووزنه 1007 غرامات، وذهب لحمود بن زومان الهاجري، الذي حسم المنافسة من الدقيقة الأولى بمبلغ 100 ألف ريال.