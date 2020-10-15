بث مباشر بزاوية 360 درجة للحرمين على مدار الساعة

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، للبدء بمشروع البث المباشر من الحرمين الشريفين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى نقل بث حي ومباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية 360 درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار 24 ساعة.

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كما سيتم الربط مع منصة "منارة الحرمين"، حيث سيتمكن المسلمون في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في أي وقت بكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن منصة "منارة الحرمين" تبث خطب الجمعة للحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات، والكلمات الوعظية، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال، وتُمكن من التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

يذكر أن وحدة التحول الرقمي تتبع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى التعاون مع شركاء التحول الرقمي في مختلف القطاعات المعنية وتسريع وتمكين التحول الرقمي في السعودية، وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤية المملكة الرقمية.