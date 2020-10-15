شاهد لحظة استقبال ذوي الأسرى في السعودية لأبنائهم

بالدموع والعناق وأكاليل الورود استقبلت عائلات الأسرى أبناءها الذين وصلوا الخميس عبر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، وذلك بعدما حطت طائرة تنقل على متنها 15 جندياً سعودياً و4 جنود سودانيين ضمن عملية تبادل الأسرى.

موضوع يهمك قدّم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، الخميس، إحاطة لمجلس الأمن بعدما وصلت إلى مطار مدينة سيئون الخاضعة... غريفثس يدعو لمناقشة وضع باقي الأسرى بأسرع وقت اليمن

كما أطلق التحالف سراح 200 أسير حوثي في إطار مبادرته لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وكان من أهم ملفاته اتفاقية تبادل الأسرى التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال الشهر الماضي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهة أخرى، عدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، ملف الأسرى ملفاً إنسانياً لاقى اهتماماً كبيراً منها.

وأكد التحالف على تعامله الدائم بالمبادئ الأساسية لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، من حيث توفير العناية الطبية اللازمة والأماكن المناسبة لهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، كما دعت إلى تجنب تسييس أو عسكرة هذا الملف الإنساني.

إلى ذلك، تعتبر جهود قوات التحالف ومبادراته خطوة مهمة لإنجاح الاتفاق وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لدعم حل الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل.

كما تمثل خطوة إيجابية ما بين طرفي النزاع في حال أرادت الميليشيا المضي قدماً في الوصول إلى حل سياسي كامل.