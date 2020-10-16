السعودية تمدد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا ومجانا

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، تنفيذ التوجيهات الملكية بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.

موضوع يهمك قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لوكالة رويترز، إن بلاده تخطط لاستئناف التأشيرات السياحية بحلول أوائل 2021 بعد أشهر... وزير السياحة السعودي يكشف موعد استئناف التأشيرات السياحية سياحة وسفر

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة السعودية في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.