السعودية.. 433 إصابة جديدة بكورونا و468 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، على تويتر، عن تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، إضافة إلى شفاء 468 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 327,795.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أكدت، الخميس، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، داعية الجميع إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب المصافحة واتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.