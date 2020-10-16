قصة قصر تاريخي انفرد بطراز عمراني شامخ لأكثر من 100 عام

ظل قصر بُني من الطين والحجارة واللبن لأكثر من 100 عام، مقاوماً بجماله كل تغيرات الأجواء وطول السنين، ليروي قصصاً لفترة تاريخية هامة عاشتها محافظة تيماء بمنطقة تبوك شمال السعودية.

قصر "ابن رمان" التاريخي، الواقع في المنطقة التاريخية وسط تيماء القديمة، والذي يجاوره "بئر هداج" الأثري الشهير، يحظى بمسميات أخرى غير اسمه الحقيقي. ففي بعض الأحيان يطلق عليه "قصر المذرعية" نسبة لمكان الأرض التي تم بناؤه عليها. وحين أصبحت تيماء تحت مظلة الحكم السعودي في عهد الملك المؤسس، أصبح يسمى اسم "قصر الإمارة".

المهتم بالآثار وتوثيق المناطق التاريخية عبدالإله الفارس تحدث عن هذا القصر التاريخي. وقال لـ"العربية.نت": "شرع وأمر بتشييده وبنائه الأمير عبدالكريم بن علي الرمان، حاكم مدينة تيماء في ذلك الزمن. وتم بناء هذا القصر خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي من الحجارة واللبن، واستغرق بناؤه 3 سنوات من عام 1335 ه‍، على مساحة تقدر بنحو 6 آلاف متر مربع. وتعاون أهالي تيماء رجالاً ونساء في بنائه، ما يؤكد قدرة وتحمل الأهالي على البناء الرائع والجميل. كما يتميز بتحصينه بازدواجية الجدران الخارجية، بالإضافة إلى وجود الأبراج".

كما تابع الفارس: "يحتوي القصر على مسجدين، أحدهما شتوي والآخر صيفي، وفناء كبير داخل القصر، وعدد كبير من الغرف الداخلية".

إلى ذلك أضاف: "يشبه القصر بناء القصور في مدينتي حائل والرياض، حيث ظل مقراً للإمارة حتى عام 1398 هـ. ويحتل القصر أهمية عمرانية، ويعد نموذجاً واقعياً ونادراً لأسلوب البناء التقليدي في تيماء خلال القرن الماضي، حيث بنى الأهالي القصر من مواد الطبيعة المتاحة لديهم في البلدة، وانفرد بطراز عمراني شامخ لأكثر من 100 عام، ومؤخراً تم ترميم الأجزاء المتساقطة منه".