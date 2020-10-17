صور.. سعودية تحول منزلها لمتحف بـ10 آلاف قطعة تراثية

لم يعد الاحتفاظ بالمقتنيات التراثية مقصوراً على الرجال، بل ظهرت عاشقات للتراث، أثبتن فيها القوة والإرادة حين عملن متحفا يضم آلاف القطع الأثرية، حيث تحتفظ سيدة سعودية بمقتنيات أسرتها وأجدادها، لتحول منزلها الكبير إلى متحف يوحي بالعراقة والحنين إلى الماضي.

هويدا هوساوي، صاحبة متحف يضم أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية، جمعتها على مدار 25 عاما، تقول لـ"العربية.نت": "جمعت المقتنيات الأثرية من الأقارب والأصدقاء وبعض المواقع، لأكوّن متحفاً على طابقين، يحتوي على الدلال القديمة والأزياء التراثية، وأدوات الصيد والفخاريات والجلود وأدوات نحاسية وكل ما تم تداوله في الماضي، بالإضافة إلي البيت الحجازي الشعبي والدكان والمركب، كما أنني أحتفظ بأغراض زواج جدتي رحمها الله، بالإضافة إلى المجسمات الخشبية المعمرة وبعض المقتنيات تعود لجدتي منذ سبعين عاماً، والعديد من القطع التراثية، كما قمت بشراء واقتناء بعض القطع التراثية الغريبة والنادرة.

وأضافت: "عشقي للتراث أجبرني على المحافظة على مهن الحرف اليدوية القديمة، والمحافظة على القطع التراثية والأثرية، واصلت جمع القطع حتى اليوم، والهدف من إنشاء المتحف حفظ التراث وتعريف الأجيال بما كان يقتنيه الآباء والأجداد وطرق سبل العيش في الماضي".