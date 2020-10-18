السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

ذكرت وكالة الأنباء السعودية على تويتر أن أمراً ملكياً صدر بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وأضافت أن أمراً ملكياً صدر بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى على أن يرأس المجلس من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتعيين حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

فيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقـــم: أ / 142

التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 48) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً ـ. //

2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



الرقـــم: أ / 143

التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقـــم: أ / 144

التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)

بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقم : أ / 145

التاريخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 )

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أولاً : يعين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

ثانياً: تعين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



الرقم : أ / 146

التاريخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442هـ:

1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.

5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.

7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.

8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.

9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.

10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.

12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.

16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.

17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.

19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.

20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.

22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.

23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.

24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.

25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.

30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.

33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.

34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.

35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.

36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.

37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.

39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.

40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.

42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.

43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.

80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.

83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.

85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.

86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.

87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.

88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.

91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.

93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.

96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.

101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.

103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.

104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.

105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.

108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.

109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.

110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.

111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.

112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.

115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.

117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.

118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.

119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.

120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.

121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.

123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.

124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.

125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.

129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.

130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.

131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.

132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.

135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.

136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.

137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.

139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.

140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.

141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.

143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.

144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.

145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.

146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.

147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.

148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.