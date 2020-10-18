عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية: 348 إصابة جديدة بكورونا و373 حالة شفاء

رجل سعودي يخضع لفحص كورونا على الحدود مع البحرين
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة و373 حالة تعافٍ.

موضوع يهمك
?
غيّب الموت الأديب والإعلامي السعودي، عبدالله عبدالرحمن الزيد، إثر سكتة قلبية أصابته فجر اليوم الأحد، وذلك بعد تعافيه من...

سكتة قلبية تغيب الأديب والإعلامي السعودي عبدالله الزيد سكتة قلبية تغيب الأديب والإعلامي السعودي عبدالله الزيد السعودية

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 328,538 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5,185.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 342,202 حالة، منها 8,479 حالة نشطة، بينها 825 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ7,354,136 فحص، حيث تم إجراء أكثر من 38385 فحص في الـ24 ساعة الماضية.

كلمات دالّة

#وزارة الصحة السعودية, #وزارة الصحة, #كورونا, #الصحة السعودية, #السعودية, #فيروس_كورونا
إقرأ أيضاً سكتة قلبية تغيب الأديب والإعلامي السعودي عبدالله الزيد سكتة قلبية تغيب الأديب والإعلامي السعودي عبدالله الزيد 08:36 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة