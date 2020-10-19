بالصور.. سعودي يوثّق جمال جزيرة حصر في البحر الأحمر

وثّق مصور سعودي جمال جزيرة حصر الواقعة في عرض البحر الأحمر غرب سواحل محافظة البرك (جنوب السعودية).

وتتمتع هذه الجزيرة بطبيعتها الجميلة والمتنوعة وباللون الفيروزي للمياه المحيطة بها. وتبلغ مساحة هذه الجزيرة نحو 1.1 كيلومتر مربع، وهي تبعد عن الساحل بحوالي 0.80 ميل بحري.

واستطاع المصور خالد العسيري أن يوثّق جمال جزيرة حصر، وهي إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والتابعة لمنطقة عسير.

وقال العسيري في حديث مع "العربية.نت": "جزيرة حصر هي من أروع وأجمل الجزر والأقرب إلى شواطئ محافظة البرك. يمكن الوصول إليها مشياً على الأقدام خلال أوقات الجزر البحري، في حين تزيد المسافات للوصول إلى باقي الجزر، وهي موقط وماركا وقطوع وجبل ذهبان وأم القشع وحضارة".

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وأضاف أن هذه الجزيرة تتميز بالرمال البيضاء على شواطئها، وبالشعب المرجانية المتغلغلة في أعماق المياه المحيطة بها، بجانب انتشار أشجار المانغروف بارتفاع لا يزيد على متر على سطحها. كما تبرز في بعض حجز البحر الأحمر تشكيلات صخرية تشكّلت بفعل حركة الأمواج.

وتابع: "أهوى التصوير الجوي وآخذ لقطات لمواقع جميلة في الجزر، والتي تعتبر موطناً لكثير من الطيور، أشهرها الهلالي والنورس والفلامنجو والبحثة. طبيعة الجزر البكر تحفّز السكان كثيراً على الاستكشاف والاستمتاع برحلة بحرية، وتذوّق أصناف مختلفة من الأسماك".

وقال العسيري إن جزيرة حصر هي أول منطقة قام باكتشافها ورصد جمالها، مؤكداً عزمه لاكتشاف باقي الجزر ومنها جزيرة موقط التي تبعد 15 ميلاً عن ساحل البرك، والتي تكثر فيها طيور البجع وأسماك الدولفين بينما شعابها المرجانية غنية بسمك الناجل، فباتت تشكل تجمعاً للصيادين.