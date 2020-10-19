السعودية: تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 357

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 16حالة وفاة، في أول تراجع للوفيات منذ 5 أشهر، فيما تم تسجيل 357 حالة تعاف من الوباء.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة أصبح 328,895 حالة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الأحد تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة و373 حالة تعافٍ.

وكانت الصحة السعودية أعلنت بالأمس عن تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في المملكة الـ7,354,136 فحص، حيث تم إجراء أكثر من 38,385 فحص في الـ24 قبل الماضية.

وكانت السلطات السعودية سمحت، فجر الأحد، للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، منذ أن بدأت إجراءات الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

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ونوهت شؤون الحرمين على المصلين والمعتمرين بضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا.

وبعد تعليقها في مارس الماضي، ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخرا عن 4 مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.