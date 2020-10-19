180 شابا وشابة من "سلام" يشاركون بمنتدى القيم الدينية

شارك 180 شاباً وشابة من خريجي برنامج "تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي"، الذي يشرف عليه "مشروع سلام للتواصل الحضاري"، في فعاليات "منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين"، الذي أقامه "مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" ومجموعة الشركاء.

وانطلقت فعاليات "منتدى القيم الدينية السابع" من مدينة الرياض افتراضيّاً عبر المنصات الإلكترونية، وذلك ما بين 13 و17 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "تعايش وسلام". وانعقدت، على مدار 5 أيام، 12 جلسة بحضور أكثر من 500 شخصية دينية ومسؤولين من دول العالم قدموا الحلول لأبرز القضايا التي تهم الإنسان.

وقد تم مناقشة عدد من المحاور والقضايا، ومن أبرزها دور الدين في بناء جسور السلام ومنع النزاعات، وأزمة فيروس كورونا، وتمكين المرأة والشباب والفئات المستضعفة، ومواجهة تغير المناخ، والتزام الهيئات الدينية في الحد من مخاطر الكوارث. وقد حضر المنتدى أكثر من 2000 شخص توزعوا على 90 دولة.

وتأتي هذه المشاركة من "سلام" في إطار الشراكة والتعاون ما بين "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" و"مشروع سلام للتواصل الحضاري".

موضوع يهمك أصدر الملك سلمان عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.وتعتبر... من هي السيدة التي عينها الملك سلمان مساعداً لرئيس مجلس الشورى؟ السعودية

ويشرف "مشروع سلام للتواصل الحضاري" على برنامج تأهيل للقيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يُعدّ في كل دورة أكثر من 60 شاباً وشابة، يتدربون على مفاهيم التواصل العالمي، من خلال مدربين عالميين متخصصين في جوانب التعزيز والدعم وإكساب المهارات المطلوبة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات الدولية بفاعلية كبيرة.

وقد خرّج "سلام" ثلاث دفعات من القيادات الشابة بواقع 180 شاباً وشابة في نسخه الثلاثة، شاركوا في أكثر من 76 محفلاً دولياً أُقيم في أكثر من 32 دولة في 5 قارات مختلفة، بواقع 458 ساعة دولية، كما قاموا بتقديم أكثر من 15 ورشة عمل دولية بواقع 11 تعاوناً دولياً.

وقد بدأت مشاركة "سلام" في "اللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين" في الجلسة الافتتاحية في يوم 8 أكتوبر 2020. وشارك في فعاليات هذا اللقاء أكثر من 200 من الشباب الدوليين، منهم 20 شاباً وشابة من منسوبي "سلام"، حيث توزعت مهامهم في ورش العمل. كما قامت الشابة رزان العقيل، أحد أعضاء مشروع "سلام"، بإدارة الجلسة الافتتاحية للمنتدى. من جهتها أدارت الشابة العنود العفيصان ورشة العمل المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، وهي إحدى خريجات "برنامج القيادات الشابة للتواصل".

ونظَّم مجموعة شباب من مشروع "سلام" فعاليات التواصل الحضاري مع المشاركين، وتضمنت عدداً من الأنشطة الثقافية التي أبرزت تنوّع ثقافات مناطق السعودية وغناها.