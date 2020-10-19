  من هو "اللحيدان" الذي عينه الملك سلمان رئيساً للمحكمة العليا؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا في السعودية بمرتبة وزير، حيث يمتلك اللحيدان العديد من الخبرات العدلية، كما شغل عبر مشواره عدداً من المناصب القيادية في المحاكم، وكان آخرها، قاضياً في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).



الدكتور اللحيدان يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، بعد أن أتم البكالوريوس والماجستير في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل بعدها منصب ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40)، ثم قاضي ج متدرجاً إلى قاضي ب ثم قاضي أ، وبعدها أصبح وكيل محكمة، حتى عُين قاضياً بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ)، ثم قاضيا بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).

بعد ذلك تم تعيين الدكتور اللحيدان قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، ثم رئيس محكمة استئناف.

ورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

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وقال: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أثمر فيما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي.