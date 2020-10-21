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الأغرب.. مبنى في السعودية يثير جدل منصات التواصل

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز 
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انشغلت الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية بصور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى غريب الشكل والتصميم، لفت الأنظار وأثار تساؤلات في منطقة جنوب السعودية.

فقد أصرت جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش أن تواصل تنفيذ مبناها الغريب في الشكل والتصميم والذي جاء على مساحة ضيقة، وسط مخاوف بسقوط المبنى وانهياره في أي لحظة، بسبب اعتماد حجم الدور العلوي على الدور السفلي الصغير.

وعللت الجمعية التابعة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، في مقطع فيديو على لسان رئيس مجلس إدارتها محمود بن علي الأقصم الأمر بأن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير تنازل عنها بسبب ضيق الأرض واعتراض الجار، مؤكداً أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.

شكاوى متعددة

وذكرت مصادر أن بلدية أبوعريش تلقت عدداً من الشكاوى بخصوص المبنى، مطالبين بتطبيق أنظمة كود بناء وفق اشتراطات تراخيص البناء المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

إلى ذلك، لم تظهر البلدية أي بيان أو تعليل حول القصة.

كلمات دالّة

#أبو_عريش, #أبو_العريش, #السعودية
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