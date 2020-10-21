فك اللغز.. هذه قصة المبنى المثير للجدل في السعودية

بعدما انشغلت الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية بصور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى غريب الشكل والتصميم، لفت الأنظار وأثار تساؤلات في منطقة جنوب السعودية، اتخذت بلدية محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، قرارا بإيقاف مبنى تحت الإنشاء للجمعية الخيرية في حي الربيع بالمحافظة.

موضوع يهمك انشغلت الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية بصور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى غريب الشكل والتصميم، لفت... الأغرب.. مبنى في السعودية يثير جدل منصات التواصل السعودية

وأوضحت في بيان رسمي، بأن المبنى جارٍ إنشاؤه بموجب رخصة بناء صادرة من قبل البلدية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص.

كما أضافت أن المنفذ مخالف للرخصة وتم إيقافه عن مواصلة البناء لحين معالجة المخالفة والتأكد من سلامة المبنى وفقا للأنظمة والتعليمات.

"محمود الأقصم" رئيس جمعية البر في مدينة #أبو_عريش بـ #جازان جنوب غرب #السعودية يكشف لـ #العربية لغز المبنى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي



عبر :@3limohm pic.twitter.com/5kGbH1xCN8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 21, 2020

من جهة أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في محافظة أبو عريش، محمود الأقصم لـ "العربية.نت"، أن المبنى أنشئ بعد دراسة من مكتب هندسي وكذلك إشراف من مكتب هندسي وينفذه مقاول سعودي وكل الإجراءات الخاصة بالمبنى واضحة من أوراق رخصة وتخطيط وكذلك صك تملك.

وأشار أنه تم اختيار الموقع لأن الأرض ملك للجمعية وهبها فاعل خير، وهي موجودة بجوار الجمعية، ولأن مسؤولية الجمعية كبرت وسوف يكون هناك تدريب، فقد يكون المبنى كلجان نسائية مستقلة عن المبنى الرئيسي، ومشيرا بأنه ليس المبنى الوحيد الذي تمتلكه الجمعية، حيث إن لديها أصولا قد لا تمتلكها جمعية أخرى في المنطقة، ومنها أصول كشقق سكنية على طريق سد جازان يعد أكبر مبنى على مستوى محافظة أبوعريش وكذلك مبنى كتابة العدل في المحافظة والمبنى الرئيسي للجمعية كما هناك شقق سكنية أخرى في العسيلة ومستودعات خيرية في الأساملة وصفوة، ووقف في مكة المكرمة سوف يرى النور قريبا.