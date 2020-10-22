سعودي يروي قصة إخلاء منزله المجاور لحريق "جبل غلامة"

أخلى رجال الدفاع المدني السعودي منزلاً كان مجاوراً لموقع الحريق الذي نشب في ساحات واسعة على جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة التابعة لمنطقة عسير، في حين روى صاحب المنزل في حديث إلى "العربية.نت" أن الإخلاء جاء وقائيا، نظرا لانتشار الحريق بالقرب من المنزل.

فرق الدفاع المدني بعسير تواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن. pic.twitter.com/t5GXj5RvGe — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 22, 2020

وقال: "لاحظتُ وجود دخان في أعلى الجبل المجاور لمنزلي، ونظرا لبداية فصل الخريف ووجود رياح شديدة الأمر الذي ساهم في امتداد الحريق ووصول النار إلى مناطق واسعة، حتى اقتربت من منزلي، وعلى الفور تواجدت فرقتان من الدفاع المدني وسيطرتا على الحريق المحيط بالموقع، وتم الإخلاء وقائياً ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات أو إصابات بشرية ولله الحمد".

وأوضحت الإمارة أن القيادة الميدانية لإدارة الحريق قدرت مساحة حريق تنومة بـ 1000 في 500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح.

كما غرد الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على "توتير" بمجموعة صور، وكتب: "فرق الدفاع المدني بعسير تواصل مهامها في إخماد حريق #تنومه وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات حتى الآن".