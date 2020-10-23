معرض فوتوغرافي موسيقي في الحي الدبلوماسي في الرياض

افتتح السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني أمس الخميس أعمال "معرض موزيكا للتصوير الفوتوغرافي" للمصور الإيطالي ميكيلي أردو، والذي يقام في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.

المعرض يأتي بالتعاون ما بين الحي الدبلوماسي والسفارة الإيطالية في السعودية، ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد حضر المعرض عدد من المهتمين بالتصوير والفنون الإبداعية والموسيقى.

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ويحتوي المعرض على ثمانية أعمال فنية موزعة في مواقع مختلفة داخل الحي الدبلوماسي، يمثل كل عمل منها ست مقطوعات من التراث الموسيقي للسعودية (منها "العرضة) ولإيطاليا.

وفي هذه المناسبة قال السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني: "يعرض الفنان ميكيلي أردو أعماله لأول مرة في السعودية، وهو من أشهر المبدعين في المشهد الثقافي الإيطالي، وهذا المعرض هو مقاربة واقعية لإعادة اكتشاف الدور الأساسي الذي يلعبه الفن والثقافة في حياتنا وإعادة ربطها مع إنسانيتنا".

ويُعدّ الحي الدبلوماسي صرحاً ثقافياً يزين مدينة الرياض وأنموذجا فريداً لتنوع الثقافات فيه، وله مكانة حضارية ومعمارية في المملكة. وينظم الحي عدة برامج ومبادرات، منها استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية والترفيهية.