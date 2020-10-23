معلمة توصل "لابتوب" بمحول الطاقة الرئيسي وهذا ما قالته "الكهرباء" 

انقطعت الكهرباء عن منزل معلمة في "عرعر" شمال السعودية، حين همت بالدخول إلى منصة "مدرستي" لإعطاء دورسها لطالباتها، فما كان منها إلا التوجيه إلى "محول كهرباء رئيسي" وأخذ كهرباء لشحن جهازها المحول.

المشهد وثقه فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعية، وسط جدل واسع بين المعارض لهذا التصرف، حيث وصفه البعض بالمتهور والخطير، وهناك من أشاد بالمعلمة عبر المديح والثناء.

موضوع يهمك اكتسبت محافظة "القريات" قيمة اقتصادية وتجارية كبيرة منذ القدم، لإنتاجها الملح في باطن تربتها بكميات كبيرة، وكان قديماً... مدينة سعودية تستخرج الملح "الذهب الأبيض" من باطن تربتها السعودية

لكن كان لشركة السعودية للكهرباء رأي آخر حين علقت على المقطع المتداول لمعلمة في عرعر وهي تستخدم محولًا كهربائيًا لتشغيل جهازها الحاسوب "لابتوب" للدخول إلى منصة مدرستي، حيث قالت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": تعليقًا على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. إن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي".

وأكدت الكهرباء أنه "لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، والمرخص لهم من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها".