التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

والجمعة، أكدت قوات التحالف، في بيانين منفصلين، تدمير طائرتين مفخختين للحوثيين كانتا موجهتين صوب السعودية.

وظهر الجمعة، أكد التحالف اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية.

وفي وقت سابق، صباح الجمعة، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المالكي، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية في اتجاه جنوب المملكة.

والأحد الماضي، كشف التحالف أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً من صنعاء وسقط في صعدة".

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وأكد التحالف أن "الميليشيات أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء". وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائياً على المدنيين".

والأسبوع الماضي، دمر التحالف صاروخا باليستيا يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.