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"الموارد البشرية" تكشف حالة المواطن العامل بالتحطيب

المصدر: العربية.نت – مريم الجابر
تبين أن المواطن موظف ولا يزال على رأس العمل
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حالة مواطن يعمل في نشاط قطع الحطب وبحاجة للمساعدة.

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وقالت الوزارة، إنها قامت بالتواصل مع المواطن ودراسة حالته، حيث تبين أنه موظف ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إلى حالته في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة للوزارة.

وأهابت بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، داعية إلى تجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

يذكر بأن فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق حالة مواطن كفيف ويقوم بعمل التحطيب، معرضا نفسه للخطر، في حين نقل المتحدث في الفيديو بأن حالته المعيشية ضعيفة، وسط تفاعل من المتابعين والنشطاء، إلا أن وزارة الموارد البشرية أبانت حقيقة حالة المواطن المعيشية.

كلمات دالّة

#السعودية, #مواطن يقطع الحطب
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