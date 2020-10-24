30 عاماً قضاها سعودي في تنفيذ المجسمات.. هذه قصته

عكف سعودي على تصميم وتنفيذ المجسمات التراثية لأكثر من 30 عاماً، للتعريف بالموروث السعودي والأماكن التاريخية.



وقال المصمم وحيد سامي كتبي، خريج قسم الإعلام والاتصال، ويعمل حارس أمن في أحد فنادق مكة المكرمة، في حديثه لـ"العربية.نت": منذ ثلاثة عقود وأنا أنمي موهبتي في تصميم المجسمات والتي تجتمع فيها العديد من المهارات والفنون والتحديات، فلكل مجسم هندسي قصة تنفيذ مختلفة".

وأضاف: "المجسمات هي وسيلة إيضاحية قديمة، وأصبحت عالماً مستقلا بذاته، وقد مارستُ جميع الأعمال الفنية تقريباً، وأعتقد أنني أتقن العديد من الأعمال اليدوية والحرفية والفنية التي أدهشتني منذ الصغر، كما أجيد التعامل مع أغلب المواد الطبيعية كالمعادن والأخشاب والصناعية كالبلاستك والفلين وغيرها".

وتابع كتبي: "أول مجسم قمت بتنفيذه كان لبوابة مكة المكرمة، ومن ذلك الحين أعكف على تصميم وتنفيذ المجسمات الهندسية بكافة أشكالها المختلفة وتصاميمها المتنوعة".

وتابع: "الأدوات التي أستخدمها في تنفيذ المجسمات، هي من العدد المنزلية مثل المفك والمطرقة والكماشة، بالإضافة إلى المشارط والأقلام والمساطر والغراء، بينما المواد في الأغلب تكون من الخشب والورق المقوى والبلاستيك والفلين، كما أعمل مجسمات لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات، ومجسمات للشرح والتوضيح وللمعارض وأخرى للهدايا والاقتناء، وكل مجسم له طريقة في الصنع والمواد المستخدمة التي تناسبه".