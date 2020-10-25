السعودية.. وزير العدل يوجه بتعيين 100 كاتبة عدل

وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.

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تأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسمياً الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.

كما أشارت إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.