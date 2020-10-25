بشرى سارة من السعودية لليوم الرابع عن كورونا

بينما أعلنت وزارة الصحة في السعودية، الأحد، تسجيل 323 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكدت تراجع الحالات الحرجة المصابة بالوباء لليوم الرابع، وأعلنت عن شفاء 335 حالة جديدة.

كما سجّلت الوزارة 15 حالة وفاة بسبب الجائحة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 395 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، و17 وفاة، و417 حالة شفاء ليصبح... كورونا.. السعودية تسجل 395 إصابة جديدة وشفاء 417 السعودية

وفي مؤتمر صحافي عقده الأحد، بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد عبدالعالي، أن العالم يشهد هذه الفترة تسجيل أعلى معدل من حالات الإصابة بالوباء.

كما أكد نزول منحنى عدد الإصابات بكورونا في المملكة.

وعن لقاح الأنفلونزا الموسمي، شدد المسؤول السعودي أنه من الضروري أخذ اللقاح، مؤكداً أن تشابه الأعراض بين المرضين يسبب أزمة كبيرة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي فور الشعور بالأعراض والاتصال بعيادات "تطمن" التي وفرتها السلطات في المملكة.

حزمة دورات تدريبية

يذكر أن صحة الرياض كانت أعلنت تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية عن بعد خلال شهري يوليو، أغسطس من هذا العام 2020، واستفاد منها أكثر من 500 كادر طبي وتمريضي وفني، موضحة أن برامج التدريب عن بُعد تضمنت دورة تدريبية عن مبادرة الإرشاد الشامل تحت عنوان "مقابلة المريض المبتكرة لرعاية الصحة العقلية" ، حيث استهدفت الأطباء العاملين في المراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض وحضرها 100 طبيب.

كما أقيمت 5 دورات للتدريب على آلية تنفيذ برنامج رعاية صحة كبار السن وبرنامج مكافحة هشاشة العظام، حيث استهدفت الدورة الأولى الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 8 محافظات وأستفاد منها 57 موظفاً وموظفة من أطباء وتمريض وإداريين، فيما استهدفت الدورة الثانية الأطباء والكادر التمريضي ومنسقي البرنامج في 8 من محافظات خارج الرياض وأستفاد منها 52 طبيباً وممرضاً وإدارياً، بينما استهدفت الدورة الثالثة الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 5 محافظات.

تعزيز ورفع كفاءة المرافقة الصحية

واستفاد منها 85 طبيباً وممرضاً وإدارياً، أما الدورة الرابعة فقد استفاد منها 43 من الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 6 محافظات، بينما استهدفت الدورة الخامسة الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية ومنسقي البرنامج في المحافظات خارج الرياض 4 محافظات واستفاد منها 49 كادرا طبيا وتمريضيا وإداريا.

وأضافت "صحة الرياض" أنه تم مؤخراً تنفيذ دورتين للتدريب على تطبيق منهج طب الأسرة وآلية الكشف المبكر ، حيث استهدفت الدورة الأولى الأطباء والكادر التمريضي بالمراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض 6 محافظات واستفاد منها 41 طبيباً وممرضاً، واستهدفت الدورة الثانية الأطباء والكادر التمريضي في المراكز الصحية في محافظات خارج مدينة الرياض 6 محافظات واستفاد منها 100 موظف وموظفة من الأطباء والتمريض.

إلى ذلك، أشارت إلى أن هذه الدورات هدفت إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين في المرافق الصحية، وتم تنفيذها وادارتها عبر بيئة الكترونية متكاملة، بما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع إنتاجية القطاع الصحي.