سعودية ترسم أكبر لوحة بـ"القهوة" وتخطف لقب "غينيس"

دخلت فنانة تشكيلية سعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر لوحة مرسومة بالقهوة، لتصبح أول امرأة سعودية تحقّق لقباً فردياً في الموسوعة.

وتضمنت اللوحة صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والشيخ زايد آل نهيان، والتي استخدمت فيها نحو 4,5 كيلوغرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

وتحمل اللوحة اسم "نسيج 1"، ممتدة على مساحة 220 متراً مربعاً، وتتكون من 7 قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.

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وفي حديث خاص مع "العربية.نت"، كشفت الفنانة "عهود عبد الله المالكي" من مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، أنها درست في تخصص القانون بكلية الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

وبدأت هوياتها في الرسم منذ 9 سنوات، وارثة إياها عن والدتها.

وأضافت: "نهجتُ المدرسة الفنية الواقعية والبورتريه، وكان اختياري الرسم بالقهوة لأكون مختلفة ومميزة عن باقي الفنانين التشكلين، كما أقوم بالرسم بجانب القهوة عبر أنواع من العصير وبعض الفواكه التالفة".



وعن فكرة اللوحة التي دخلت بها "غينيس" قالت: "اللوحة كان لها أصداء واسعة، حتى وصلت الترند السعودي على منصات التواصل، ظلت فكرتها سنتين وأنا أخطط لتنفيذها، نظراً لأني أشعر حينها بصعوبة التنفيذ، وحين اطلعت على شروط موسوعة "غينيس" وعدم قدرتي على توفير الشروط، استعنتُ بدعم من أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وواصلت العمل فيها 45 يوماً، واستطعت رسمها بعد وضعي في قاعة خاصة، حيث بدأت الرسم من بعد صلاة الفجر إلى آخر الليل، وأحياناً كنت أسرق وقتي للذهاب للجامعة".



كما أوضحت أنها استلهمت فكرة هذه اللوحة من مقولة الأمير خالد الفيصل: "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، التي تراها اختصرت الكثير في الروابط بين الشعبين السعودي والإماراتي، وهو ما حاولت ترجمته فنياً عبر هذه اللوحة، وحملت اسم "نسيج 1"، وامتدت على مساحة 220 متراً مربعاً.



إلى ذلك، أوضحت الفنانة أن شغفها بالفن لا يتعارض مع تعلّقها بتخصصها ودراستها للقانون، مؤكدة أنّها تطمح لتنمية تجربة الرسم في القهوة في معارض مقبلة.

وترى أن هذا الفن يتطلب التحلي بالصبر، ويستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالرسم بالألوان التقليدية، وبعد تحقيقها اللقب العالمي في "غينيس" تتطلع لعرض أحد لوحاتها في متحف اللوفر في فرنسا.