التحقيق مع متحرش داخل منزل في مكة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مباشرة التحقيق في قضية تحرش، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأكدت تحديد هوية المستغيث والمتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

وأكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة تعرض طفل للعنف في مكة المكرمة.

وقال المركز "إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".