تجهيز أكثر من 5000 عربة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفاً، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على سلامتهم.

وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري، وذلك قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما فعلت إدارة التنقل سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

إلى ذلك وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية 400 مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5"، والتي تطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.