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للمرة السادسة.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية

درون مسيرة حوثية
درون مسيرة حوثية

للمرة السادسة.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية

بذلك، يرتفع عدد طائرات الدرون التي أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6

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دبي- العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين اعتراض طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وبذلك، يرتفع عدد طائرات الدرون التي أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 6.

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وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أيضا اعتراض طائرة مفخخة خامسة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وسبق تلك المحاولات الحوثية محاولات أخرى لاستهداف أراضي المملكة بطائرات مفخخة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت مؤخرا عملياتها بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية وبعض المحافظات اليمنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

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