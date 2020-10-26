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"كبار العلماء": الإساءة لمقامات الأنبياء تخدم التطرف

هيئة كبار العلماء السعودية
هيئة كبار العلماء السعودية

"كبار العلماء": الإساءة لمقامات الأنبياء تخدم التطرف

الهيئة شددت على أن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم إدانة الإساءات للرموز الدينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل لن يضرّهم شيئاً، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

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وقالت في بيان الاثنين: "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفراداً إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وأوضح أن تعاليم الإسلام نهت عن التعرض للرموز الدينية.

إلى ذلك، شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر السيرة النبوية بكل ما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

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