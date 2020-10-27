كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط واشتراطات إسكان المعتمرين وذلك مع قرب بدء المرحلة الثالثة لاستقبال معتمري الخارج والتي ستنطلق الأحد المقبل.

وأوضحت أن ضوابط خدمة إسكان المعتمرين تتضمن عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص، من الفئات (3/4/5) نجوم مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتكولات مرافق الإيواء السياحية، والالتزام باشتمال سعر الغرفة المعلن على منصات التسويق على وجبات إعاشة بواقع (۳) وجبات يومياً، وذلك حسب التصنيف الكمي والنوعي والاشتراطات الصحية لفترة الاعتزال الصحي الإلزامي بحد أدني (3) أيام، وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق (لكل مجموعة) لإنهاء إجراءات التسكين، وتأكيد بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين على المسار الإلكتروني وتخصیص ۱۰% من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة، إلى حين أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم.

كما يتم توفير نقاط الفرز البصري لجميع مرتادي السكن، وتدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وألا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونص بين الأسرة، والالتزام بمتابعة عدم خروج المعتمرين والزوار من السكن قبل انتهاء مدة الاعتزال الصحي الإلزامي للأيام الثلاثة الأولى، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار، وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل، مع منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتكولات المطاعم، والالتزام بخروج المعتمرين والزوار من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق "اعتمرنا".

في هذا الصدد، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد القرشي لـ "العربية.نت": مع بداية انطلاق المرحلة الثالثة الأحد القادم، ضمن المرحلة الزمنية التي حددتها وزارة الحج والعمرة للعودة التدريجية للعمرة سيتم تشغيل من ٣٠ إلى ٤٠ في المائة من فنادق المنطقة المركزية والفنادق القريبة من المسجد الحرام.

وأضاف القرشي: "يوجد في مكة المكرمة أكثر من ١٨٠٠ فندق وأكثر من ٢٥٠ ألف وحدة سكنية، ما بين غرف وشقق مفروشة، في حين أن الفنادق تطبق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم".