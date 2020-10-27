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السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

المملكة تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن "المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، أو أي من الرسل عليهم السلام".

وأضاف أن المملكة "تُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم".

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