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السعودية.. وفاة النجم الكوميدي الشعبي صالح الزراق

صالح الزراق
الفنان الكوميدي صالح الزراق

السعودية.. وفاة النجم الكوميدي الشعبي صالح الزراق

اشتهر الزراق بخفة ظله وحقق نجاحاً كبيراً عبر جلساته التي كانت تصور في أشرطة فيديو ويتداولها الناس

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العربية.نت - مريم الجابر 

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توفي الفنان الكوميدي السعودي صالح الزراق، الذي وافته المنية في مستشفى الملك فهد اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع المرض. وستتم الصلاة عل الزراق الأربعاء في مقبرة الحائر بالرياض، بعد صلاة العصر.

صالح الزراق
صالح الزراق

وذكر أحد المغردين على موقع "تويتر": "تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق الله يغفر له ويرحمه، أنا الآن أمام بيتهم، وتوفي في مستشفى الملك فهد اليوم بداية العصر".

وأضاف: "كان يعاني من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، ووصل إلى ضيق التنفس، ومن يومين دخل المستشفى والله يغفر له ويرحمه".

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من جهته، قال الدكتور سعود المصيبيح: "رحم الله صالح الزراق وأسكنه فسيح جناته وعظم الله أجركم، فقد رحل صاحب القلب الطيب صديق الجميع، والذي كان حضوره في أي مجلس كفيلاً بتحويله إلى بهجة وسعادة، كان صديقاً للجميع، ومنهم أخي العزيز سلمان، حيث يحضر في اجتماعاتنا الأسرية ويسعدنا وكان آخر لقاء في رحلة برية قبل أشهر".

يذكر أن الزراق عُرف في السعودية بخفة ظله وبإبداعه في مجال الطرائف. وقد اشتهر قبل زمن الانترنت ومن دون دعم إعلامي. وكانت جلساته تُسجل في أشرطة فيديو ويتداولها الناس، مما حقق له شهرة منقطعة النظير.

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