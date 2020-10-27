  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

الدريهمي الحديدة 2
إسقاط طائرة مسيرة درون حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

التحالف اعترض 3 طائرات مفخخة في الأجواء اليمنية الأحد أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

وكان التحالف أعلن، مساء الأحد، اعتراض طائرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

بوينغ تطور صاروخا تجريبيا فائق السرعة للبحرية الأميركية علم بوينغ تطور صاروخا تجريبيا فائق السرعة للبحرية الأميركية

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب
التحالف: اعتراض مسيرة ثالثة أطلقها الحوثي تجاه السعودية التحالف: اعتراض مسيرة ثالثة أطلقها الحوثي تجاه السعودية
"كبار العلماء": الإساءة لمقامات الأنبياء تخدم التطرف
التحقيق مع متحرش داخل منزل في مكة التحقيق مع متحرش داخل منزل في مكة
مبادرة تطوعية.. قصة سعودية تدرب على الأمن السيبراني مبادرة تطوعية.. قصة سعودية تدرب على الأمن السيبراني
قصة طفلة ولدت بقلب خارج القفص الصدري.. الوالد يروي قصة طفلة ولدت بقلب خارج القفص الصدري.. الوالد يروي

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد