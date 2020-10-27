انطلاق أول بطولتين نسائيتين للغولف بالسعودية.. وهذه التفاصيل

كشفت وزارة الرياضة السعودية ممثلة في "غولف السعودية"، التابعة للاتحاد السعودي للغولف، عن إقامة بطولتين للسيدات في شهر نوفمبر القادم، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الغولف "رويال غرينز"، على مدار أسبوع، بجوائز مالية تبلغ 1.5 مليون دولار، حيث سيتنافس عليها مجموعة من المحترفين والهواة في بطولة تُلعب بنظام جديد وغير مسبوق.

بطولتان احترافيتان للغولف تندرجان تحت مظلة بطولات الغولة الأوروبية لغولف السيدات، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بجوائز تبلغ مليون دولار، في حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

وستقام البطولتان في بيئة آمنة مع أخذ كامل الاحتياطات اللازمة والتي ستشهدان مشاركة نخبة من أفضل لاعبات الغولف على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي تقام بها بطولة احترافية عالمية نسائية للغولف في تاريخ السعودية، إضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية النسائية الدولية للفرق مستحدثاً ويستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الغولف.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لغولف السعودية، ماجد السرور: "ستكون بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بطولة جديدة كلياً ومبتكرة ولم يسبق لها مثيل في أي جولة غولف أخرى، وتشكل إلى جانب الجولة الأوروبية لغولف السيدات فرصة مميزة لتطوير جولف السيدات بطرق جديدة وفريدة، وتأتي بعد تنظيم أول فعالية لمحترفات الغولف في السعودية في وقت سابق هذا الأسبوع، ونحن نعلم أن لاعبات الغولف يجمعهن شغف المباريات الجماعية وسوف يستمتع الجميع بهذه الفرصة الفريدة مع ترتيب جديد ومبتكر للمباريات".

وأضاف: "نحن نتفهم التأثيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على جولة الغولف هذا العام، لا سيما غولف السيدات، لذلك أردنا ألا ندخر أي جهد في أول دورة من بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة لدعم اللاعبات خلال أسبوع الغولف، بحيث يكون أكثر تنافسية ومتعة مع مكافآت أكبر".

والجدير بالذكر، أن غولف السعودية أعلنت عن إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث ستٌتاح للسيدات في جميع أنحاء السعودية تجربة لعبة الغولف مجاناً، وسيتم تدشين "نادي السيدات أولاً"، الأول من نوعه عالمياً من ابتكار الشركة السعودية للغولف، الشهر المقبل بالتزامن مع انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تعد الأولى من نوعها في السعودية، وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصا في الغولف، وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات، وجولات في ثلاثة ملاعب مختلفة ذات الـ18 حفرة.

وسيكون النادي مفتوحاً لجميع السيدات السعوديات، حيث سيتم منح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة، هذا وسيتم منح اللاعبات المسجلات في "نادي السيدات أولاً" عضوية في نادي الرياض للغولف أو نادي ديراب للغولف أو ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي للغولف الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقاً للمناطق التي يتواجدن فيها، وستشمل العضوية أيضاً حزمة تعليمية رقمية بعنوان "مقدمة إلى لعبة الغولف"، حيث ستوفر ندوات شهرية تتناول العناصر والقواعد الرئيسية للعبة الغولف للمبتدئين.